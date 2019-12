Lombardi: Strada per Ospedale S.Alfonso in condizioni pessime Il consigliere provinciale: "Spazzatura, frane e sterpaglie: strada pericolosissima"

Ha scritto al Presidente della Provincia, al Sindaco di Sant'Agata e al Comandante dei Carabinieri di Sant'Agata de'Goti, il consigliere provinciale Lombardi, per sensibilizzare a riguardo delle condizioni della Fondovalle Isclero per arrivare all'Ospedale saticulano.

Lombardi infatti scrive: Nel territorio del comune di Sant’Agata de’ Goti è ubicato il Presidio Ospedaliero S. Alfonso M. de Liguori facente parte dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento. Il tratto di strada chiamato comunemente “fondo valle Isclero” ma in realtà riportato nello stradario provinciale come S.P. 115b, che utenti ed ambulanze percorrono quotidianamente per raggiungere la sede del Presidio Ospedaliero Sant’Alfonso, presenta numerose insidie come una frana priva di segnaletica di sicurezza all’altezza della c.da Presta di Sant’Agata de’ Goti, segnaletica orizzontale scolorita ed usurata quindi non idonea, sterpaglie ed arbusti che invadono la carreggiata limitando la visibilità, cumuli di spazzatura sui cigli pronti ad invadere ogni volta vi sono copiose piogge la sede delle corsie creando, di fatto, un vero ostacolo e quindi un pericolo per la circolazione della strada stessa. Sottolineando, ancora una volta, che il Presidio Ospedaliero Sant’Alfonso, ha una funzione interritoriale ed interprovinciale in quanto viene normalmente raggiunto non solo dagli utenti residenti in provincia di Benevento ma anche, attraversando il comune di Durazzano e la S.P. 122 (da manutenzionare e disboscare al più presto), dagli utenti dei comuni casertani quali Cervino, Arienzo e Santa Maria a Vico. Il presidio stesso è anche facilmente raggiungibile dal territorio del comune di Caserta e precisamente dagli abitanti della contrada Pozzovetrere e dai comuni di Maddaloni e di Valle di Maddaloni. Inoltre, l’area dove è ubicata la struttura Ospedaliera in questi anni sarà interessata dai lavori di costruzione della linea ferroviaria ad “Alta Capacità” Napoli-Bari (Asse 8 dei grandi percorsi viari Europei), con un consequenziale aumento della circolazione di veicoli anche di grosse dimensioni.