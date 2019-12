Addio alla dirigente Marilina Cirillo: Una vita per la scuola Fatale un malore. Flc Cgil: "Sempre attenta agli studenti: ha reso prestigiose le scuole dirette"

Addio a Marilina Cirillo, apprezzata e stimata dirigente scolastica dell'istituto Lombardi di Airola, scomparsa tragicamente a seguito di un malore.

La Flc Cgil ha voluto ricordarla così: " Con sgomento apprendiamo che Marilina Cirillo, dirigente scolastico dell'Istituto "Lombardi" di Airola, è deceduta la scorsa notte.

Marilina, iscritta alla CGIL sin da quando era docente, da giovane era diventata dirigente scolastico lasciando, ovunque fosse impegnata, profonde tracce della sua totale dedizione per una scuola di qualità, rivolta al futuro, ma anche all’inclusione in particolare dei più deboli.

Una vita, prima da insegnante, poi da dirigente, vissuta innovando e spronando gli operatori scolastici ad arricchire con il loro impegno la comunità scolastica.

Sempre attenta alle esigenze degli studenti, lascia un profondo ricordo in tutte le scuole che ha attraversato e reso più prestigiose.

Salutiamo per l’ultima volta la cara Marilina, di cui serberemo sempre un commosso ricordo.

La Federazione Lavoratori della Conoscenza – CGIL di Benevento è vicina ai familiari ai quali rivolge un abbraccio affettuoso".