Forgione: "Salvatore una persona perbene e amico esemplare" Il ricordo straziante del sindaco di Solopaca dopo la triste notizia del decesso del 56enne

“Una brava persona. Non lo dico solo per circostanza. Salvatore davvero era un uomo speciale”. Pompilio Forgione, sindaco di Solopaca è in lacrime. Non riesce e non vuole trattenere la sua commozione nel ricordare “un amico vero, un operatore sanitario sempre a disposizione dei suo concittadini” ricorda ancora il primo cittadino. “Lei non immagina -dice al telefono - quante volte Salvatore ha aiutato le persone come infermiere amico. Quante volte in forma assolutamente gratuita prestava la sua professionalità magari solo per un prelievo di sangue”.

Ora che il 56enne non c'è più l'intero Sannio, l'intra rete del soccorso sanitario piange una persona umile da oggi legata ad un destino atroce scritto dal contagio al Coronavirus. “Salvatore una persona davvero perbene e speciale”.

Ora Solopaca, i suoi amici, la sua famiglia, che dopo il risultato della positività di qualche giorno fa è in quarantena, non potrà salutare Salvatore come vrebbe voluto. In base alle disposizioni ministeriali, infatti, non ci potranno essere funerali per il 56enne. Solo la benedizione e la tumulazione. Ma i ricordi del suo operato da infermiere, professionista, padre, marito e amico non moriranno mai nel ricordo di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. "Salvatore ha dato tanto alla nostra comunità e noi - conclude il sindaco Forgione - lo ricorderemo per sempre. A nome mio personale e di tutta l'amministrazione, Solopaca unità abbraccia la famiglia".