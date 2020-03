Covid 19. Primo decesso nel Sannio Si tratta del 56enne di Solopaca risultata positiva qualche giorno fa e ricoverata al Rummo

Non ce l'ha fatta l'uomo di Solopaca ricoverato all'ospedale Rummo di Benevento risultato positivo al Covid 19 qualche giorno. Il 56enne, affetto anche da altre patologie, è purtroppo la prima persona deceduta dopo l'esito positivo del tampone nella provincia di Benevento. A darne notizia, pochi minuti fa dalla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che ancora una volta esorta i cittadini a non scherzare "restate a casa". L'uomo era ricoverato da alcuni giorni presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento dopo che aveva accusato febbre e successivamente una polmonite. Si tratta di un dipendente della struttura del 118 di Benevento. Non era in servizio sulle ambulanze.

Enorme lo sconforto in tutto il mondo del soccorso sanitario sannita. L'uomo era molto conosciuto sia a Solopaca “sempre disponibile ad aiutare tutti e a dare consigli dinanzi a problemi” e tra i soccorritori che ne hanno sempre riconosciuto una “professionalità esemplare sempre al fianco delle persone che coordinava e che non mancava di donare tutta la sua esperienza” racconta a denti stretti uno di loro. Commosso e addolorato il sindaco Pompilio Forgione che ha ricordato il 56enne con parole non di circostanza ma colme di commozione LEGGI ALTRO ARTICOLO.

IN AGGIORNAMENTO