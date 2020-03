Nove contagiati nel Sannio: "Stiamo aumentando posti letto" 47 i sospetti, 9 positivi: 6 del Sannio, 2 dall'Irpinia, 1 da Napoli

La situazione registrata nell’Azienda Ospedaliera al 20.03.2020 è la seguente:

i pazienti trattati come sospetti covid-19 sono 47, di cui positivi 9 (6 residenti nella provincia di Benevento, 2 nella provincia di Avellino e 1 nella provincia di Napoli.)

L’A.O.R.N., in ossequio alle disposizioni regionali, sta implementando gli esistenti posti letto di rianimazione per covid-19, così come quelli di sub intensiva in Pneumologia e Malattie Infettive.

L’Azienda è in attesa di riscontro da parte dell’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Campania alla richiesta di fornitura di n. 10 ventilatori e n. 6 respiratori e di un numero congruo di dispositivi di protezione individuale sia per gli operatori che per i pazienti.

Parimenti, l’A.O., avendo provveduto all’acquisto di un analizzatore e dei necessari accessori per l’accertamento del covid-19, la cui consegna è prevista per venerdì 27 marzo c.a., ha formalizzato alla predetta Unità di Crisi regionale la richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei test su tamponi per covid-19 a far data dal 30.03.2020.

Si rappresenta che ad oggi sono state effettuate presso l'Azienda n. 313 donazioni di sangue.

La Direzione ringrazia quanti, singoli ed associazioni, stanno manifestando la volontà di operare generosamente donazioni per l'emergenza in atto.

La Direzione Strategica, impegnata costantemente nella delicata gestione dell'emergenza covid-19, comunicherà solo attraverso bollettino informativo.