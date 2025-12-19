Esposito presidente Confindustria: le congratulazioni di Vessichelli (Asi) Il saluto al presidente uscente Vigorito: ha conferito a Confindustria ruolo decisivo

Il Presidente dell’ASI di Benevento, Domenico Vessichelli, si felicita con Confindustria Benevento che ha provveduto, nella giornata di ieri, ad eleggere il suo nuovo Presidente, Andrea Esposito, per il quadriennio 2026–2030.

“Al Dottore Esposito, già Amministratore Unico della LAER Spa, giungano per l’occasione le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro con la certezza che saprà guidare con passione, integrità e competenza la confederazione degli imprenditori sanniti.

Essere eletto al vertice di Confindustria è un grande onore e una responsabilità significativa, ma sono sicuro che il Neo Presidente saprà ben coniugare le capacità imprenditoriali affinate nel settore dell’aerospazio con gli ambiti strategici da lui stesso definiti quali priorità di mandato: Territorio, Innovazione e Competitività. Gli auguro di affrontare questa sfida con entusiasmo e determinazione.

Saluto il Presidente uscente, Oreste Vigorito cui va riconosciuto l’indiscusso merito di aver conferito negli anni a Confindustria Benevento un ruolo decisivo nelle politiche di sviluppo.

Colgo l’occasione per invitare, sin da ora, il Presidente Esposito presso il Consorzio Asi al fine di promuovere buone pratiche amministrative e sostenere iniziative che interessano il comparto industriale. La missione dell’Asi e di Confindustria è di grande importanza per il segmento imprenditoriale e per il relativo sviluppo del territorio”.