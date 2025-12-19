Benevento under 17, Schiavi e Cammarota in coro: "A Foggia per il riscatto" I giallorossi domenica giocheranno in terra pugliese con l'obiettivo di chiudere in bellezza

L'under 17 del Benevento è a caccia dei tre punti dopo la sconfitta interna maturata con il Perugia. I giallorossi domenica affronteranno il Foggia, fanalino di coda della classifica ma degno di notevoli attenzioni per non incappare in brutte sorprese. Questo lo sa bene il tecnico Schiavi che ha parlato così del momento della sua squadra: "Contro il Perugia è stata una partita dai due volti. Devo comunque fare i complimenti ai ragazzi: eravamo rimaneggiati e qualcuno ha giocato anche con la febbre. Però questi non devono essere alibi. A fine partita ho ringraziato la squadra perché la prestazione è stata quella che doveva essere. Purtroppo ultimamente stiamo pagando qualche errore del singolo, su cui dobbiamo lavorare e limare attraverso gli allenamenti. Io in questo momento guardo soprattutto alla crescita dei ragazzi: stanno facendo un grande percorso. Sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile, perché l’Under 17, secondo me, è uno dei tornei più complicati, soprattutto dal punto di vista fisico. Non dimentichiamoci che questa squadra viene da due anni senza qualificazione ai play off, ma siamo sulla strada giusta. Sono molto positivo per il prosieguo del campionato, perché sto vedendo una crescita esponenziale in tanti di loro, ed è questo l’aspetto fondamentale. Senza tralasciare il fatto che ci giochiamo tanto: a inizio stagione ci siamo posti un obiettivo ed è quello di arrivare fino in fondo. Io ci credo fortemente, e credo anche nei ragazzi. Domenica, al di là del fatto che il Foggia sia ultimo in classifica, andremo lì per fare la nostra partita, come sempre, per imporre il nostro gioco e cercare di portare a casa i tre punti".

Cammarota: "A Foggia vogliamo chiudere in maniera positiva"

A fargli eco è stato l'attaccante Cammarota: "Con il Perugia è stata una partita difficile ma molto bella. Da squadra abbiamo cercato in tutti i modi di rientrare in partita: a un certo punto perdevamo 4-1, ma siamo riusciti almeno a portarla sul 4-3. Siamo un grande gruppo e stiamo giocando tutti insieme verso un unico obiettivo, che i miei compagni hanno già ripetuto più volte: arrivare in finale scudetto. Dobbiamo fare ancora di più, però siamo sulla strada giusta. La squadra c’è, il gruppo c’è. Ora andiamo a Foggia per portare a casa i tre punti e chiudere prima delle feste di Natale nel miglior modo possibile".