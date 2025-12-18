Vigorito saluta gli sponsor ed elogia il Benevento: "Ci fa ritrovare il sorriso" Serata importante vissuta allo stadio tra il club giallorosso e i propri partner commerciali

Il Benevento Calcio ha abbracciato gli sponsor in una serata di unione vissuta all'interno dello stadio Ciro Vigorito, nei pressi dell'area hospitality. Un momento significativo che va a rafforzare il legame tra il sodalizio giallorosso e le aziende del territorio. Le stesse hanno deciso di essere al fianco del Benevento, di far parte di un "insieme" in cui rientrano un po' tutti gli amanti della Strega e che rappresenta un ingrediente indispensabile soprattutto per il presidente Vigorito, il quale non ha fatto mancare la propria presenza nel corso della serata.

Il messaggio di Vigorito agli sponsor

Il massimo dirigente giallorosso si è rivolto direttamente ai rappresentanti delle aziende che hanno instaurato una significativa partnership con il Benevento Calcio, rivolgendogli un ringraziamento e anche un invito che possa essere di buon auspicio per la stagione della squadra allenata da Floro Flores: "Non mettete soltanto i soldi - ha esordito Vigorito - ma anche la passione e il vostro amore. Questo, per me, rappresenta la migliore sponsorizzazione, anche perché in base a ciò che fate c'è una risposta. I ragazzi in campo percepiscono i battiti dei vostri cuori quando siete sugli spalti. Voi, oltre ad aiutarci economicamente, ci aiutate anche con la vostra presenza e chissà, quest'anno c'è anche la possibilità che potremmo coronare un sogno. Veniteci a trovare allo stadio, lo meritano i ragazzi per il sacrificio che stanno facendo e anche perché in campo stanno rappresentando voi. Questo gruppo ci sta restituendo il sorriso. Grazie a tutti e rivediamoci al Ciro Vigorito".

Presenti anche i calciatori giallorossi

Non solo sponsor, nel corso dell'evento hanno fatto tappa al Vigorito anche i calciatori Vannucchi, Maita, Scognamillo, Romano e Tumminello, oltre al direttore Carli, Padella e il team manager Melara. Significativo il contributo del club manager Cilento e dell'addetto alla pubblicità Siniscalchi per l'organizzazione della serata. A poche ore dal match di Cerignola, i giallorossi hanno salutato i presenti, si sono intratteuti per autografi e selfie, prima di tornare a Venticano dove la squadra sta svolgendo il ritiro pregara. La concentrazione è massima verso una partita molto importante, e l'incontro con gli sponsor non ha fatto altro che confermare quanto la famiglia del Benevento Calcio speri che i giallorossi continuino il cammino in campionato nel migliore dei modi.