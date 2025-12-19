Smart in fiamme nella notte a Montesarchio Vigili del fuoco e carabinieri sul posto: indagini in corso per accertare le cause

Saranno le indagini dei carabinieri e i rilievi dei vigili del fuoco del distaccamento di Bonea a stabilire le cause che nella notte hanno scatenato le fiamme che hanno distrutto completamente una Smart.

È accaduto a Montesarchio. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte in via Amendola, dove la piccola utilitaria era stata lasciata in sosta. All'arrivo dei vigili del fuoco il veicolo era completamente avvolto dalle fiamme. Spento l'incendio, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno effettuato i rilievi. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini.