Diocesi di Cerreto raccoglie fondi per il San Pio L'appello del vescovo Mimmo a tutta la comunità diocesana

Appello del vescovo diocesano Domenico Battaglia ai parroci e alle comunità parrocchiali, ai sindaci e alle istituzioni tutte, alle associazioni e ai movimenti, alle imprese, ai lavoratori e ai cittadini tutti, in questo difficile e delicato tempo di emergenza sanitaria. “Sentiamo – scrive il vescovo della Diocesi – ancora più forte e necessaria la responsabilità di essere vicini agli operatori sanitari e al personale medico ed infermieristico tutto, che ringraziamo di cuore per la dedizione e la passione profuse nella cura delle persone colpite dal coronavirus.

Per questo vogliamo assumere con urgenza un impegno concreto verso l’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, lanciando come Diocesi una raccolta fondi mirata all'acquisto di attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che possano essere di supporto alla gravosa necessità attuale e che consentano ai medici, agli infermieri e agli operatori tutti di svolgere in efficienza e sicurezza il proprio delicato compito.

Ognuno di noi è chiamato, secondo le sue possibilità, a fare la sua parte unitamente a quanto la nostra Chiesa diocesana sta già facendo (anche in termini economici) a sostegno di chi sta facendo più fatica in questo momento particolare. È un gesto di solidarietà dove conta non il molto di pochi, ma il poco di molti: gesti concreti di solidarietà che alimentano la speranza e autorizzano l’attesa di tempi migliori.”

E’ possibile aderire, donando a mezzo bonifico a: INTESTAZIONE: Caritas diocesana di Cerreto

IBAN: IT14 I030 6909 6061 0000 0106 783

CAUSALE: Donazione volontaria San Pio Covid19