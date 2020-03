Verde pubblico, via libera dalla Provincia al progetto Ecco tutti i comuni interessati

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha approvato il "Progetto esecutivo elaborato dal Servizio Forestazione a favore delle aree a verde pubblico nei territori dei Comuni di competenza dell’Ente (Airola, Amorosi, Arpaise, Benevento, Calvi, Castelpoto, Ceppaloni, Dugenta, Pietrelcina, Sant'Angelo a Cupolo, San Giorgio del Sannio,San Leucio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Telese Terme). L’intervento - comunica l'Ente provinciale - che mobilita risorse per complessivi euro 300mila messi a disposizione dal Documento Esecutivo di Programmazione Forestale della Regione Campania, si è reso necessario, a giudizio del Presidente Di Maria, anche per garantire la tenuta dell’occupazione nel settore forestale in un momento così difficile quale quello che sta attraversando il Paese. D'altra parte il Progetto approvato rientra nel contesto dei provvedimenti programmati e nel rispetto del cronoprogramma già a suo tempo individuato dalla programmazione regionale per l’intervento nelle aree a verde: era, dunque, necessario garantire la continuità dell’azione dell’Ente Provincia nel settore di forestazione anche per non depauperare o invalidare gli interventi già attuati nei mesi precedenti. La manutenzione di queste aree pubbliche (tecnicamente il Progetto interventi si definisce di: “miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche, di difesa paesistica e ricreativa del verde urbano”) è propedeutica alla conservazione di questi veri e propri presidi di vivibilità urbana".