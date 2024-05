Internazionali d'Italia: trionfo sannita a Roma nell'Under 16 Ylenia Zocco del circolo tennis San Giorgio del Sannio, vince nel doppio con Virginia Proietti

La giovanissima Ylenia Zocco, classe 2008 del circolo tennis San Giorgio del Sannio del Presidente Michele Pepe, ha trionfato nel tabellone di doppio degli Internazionali d'Italia Under 16, torneo del circuito Tennis Europe di Grado 1 che si è disputato al Foro Italico di Roma in contemporanea al torneo Master 1000 dove erano in gara i migliori giocatori e le migliori giocatrici del mondo.

L'atleta di Bonito, accompagnata nel torneo dal papà/maestro Filippo, ha vinto in coppia con l'amica Virginia Proietti battendo in finale,sul mitico campo Pietrangeli, le coetanee campionesse italiane in carica Fiorillo/Galli con il punteggio di 64 67 10/7.

Prima del match clou c'era stato un percorso netto che le aveva viste prevalere al primo turno 61 61 contro la coppia anglo/russa Ketker/Garnevska, nei quarti di finale 61 62 contro le connazionali Di Concetto/Guerresco ed in semifinale 64 61 contro le greche Proimaki/Oustampasidou.

Nel singolare Ylenia ha raggiunto i quarti di finale eliminando al primo turno 63 al terzo set la russa Vladina V.( testa di serie n°2 e n° 47 d'Europa Under 16 e n°1 nella "Race to Montecarlo"), negi ottavi la connazionale La Noce S. 60 61, prima di fermarsi nei quarti di finale 46 63 61 contro la talentuosa palermitana Fiorillo A.

Complimenti alla giovanissima Ylenia e a tutto il team che la segue quotidianamente, con l'augurio di vederla presto sugli stessi campi nel torneo professionistico!