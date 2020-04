VIDEO - Mastella annuncia stretta: troppe auto in giro Il sindaco: ho chiamato Prefetto e Questore, serve maggiore pressione nei controlli

“Ho chiamato il Prefetto e il Questore per chiedere loro ancor auno sforzo per i controlli. Ci sono troppe auto in giro e gente a zonzo senza motivo”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella annuncia una nuova stretta sui controlli in città affinchè le persone rispettino appieno le disposizioni di governo regione e del Comune di Benevento.

Mastella ha poi spiegato i termini della distribuzione delle mascherine: “Stiamo distribuendo 20mila mascherine nella città. Nemmeno nelle zone rosse del Nord hanno distribuito tanti presidi come a Benevento.

Grazie alle associazioni, alla polizia municipale e a tutti coloro che si stanno attivando per distribuire le mascherine. Ma a voi dico: non dovete essere averi. Chi ha già avuto la mascherina non ne prenda altre”.

E sui test rapidi: “Ho ordinato duemila test rapidi, sto cercando di tenere la situazione sotto controllo. Siamo una delle pochissime città del Mezzogiorno a fare quello che stiamo facendo. Ora arriverà la domenica delle Palme, la Pasqua, oggi va così. Bisogna stare dentro”. Ha ancora una volta rimarcato il sindaco Mastella.