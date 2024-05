Presentata l'Infiorata di Paduli tra fede, tradizione ed eventi sportivi Il sindaco Domenico Vessichelli illustra il programma della manifestazione giunta alla 29° edizione

Nella sala del consiglio provinciale presso la Rocca dei Rettori di Benevento presentata la 29esima edizione dell'Infiorata di Paduli che si svolgera il primo e i due giorni di giugno lungo le strade del centro sannita in occasione del Corpus Domini.

Paduli che si colorerà grazie ai 30 quadri che verranno realizzati con i petali dei fiori.

Ad aprire la cerimonia sarà come sempre il parroco don Enrico Francesco Iuliano con il Santissimo Sacramento e il sindaco Domenico Vessichelli. L'infiorata prevederà anche momenti dedicati ai giovani e allo sport, con il Rugby Benevento e i giovani del Benevento Calcio (GUARDA INTERVISTA AL SINDACO VESSICHELLI).

Alla presentazione il presidente dell'Ivpc Rugby Benevento, Rosario Palumbo, Antonio Capuano per la Provincia gli organizzatori e Gerardo Dell'Orto, direttore di Coldiretti Benevento.

Si parte il 18 maggio con un torneo regionale di rugby per poi proseguire con un torneo di calcio.

Eventi che si concluderanno il 28 giugno quando il sindaco e i rappresentanti della comunità di Paduli saranno in piazza San Pietro a Roma per realizzare un quadro in vista della candidatura Unesco delle infiorate italiane.