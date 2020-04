Covid19. Mastella: domani controlli serrati. Restate a casa Il primo cittadino rilancia l'allarme: doveroso l'impegno per contenere il virus

“Per domani abbiamo disposto controlli più decisi. Nessuno faccia il furbo. Dobbiamo pensare che stiamo dentro casa per essere al riparo, non per fare una noiosa clausura. Il cattivo tempo fuori rimane, piove virus. E noi, senza ombrelli adeguati, vogliamo uscire fuori? No, assolutamente no. Per non annoiarvi, giocate con i vostri figli, riscoprite la tombola, quiz, come lascia o raddoppia, il vecchio musichiere. Ma restiamo a casa”

Questo l'invito del sindaco di Benevento Clemente Mastella che torna a parlare dalla sua pagina facebook allertando a non abbassare la guardia con il coronavirus.

Il primo cittadino ricorda anche che “è attivo “Sindaci in contatto 2.0”, il sistema della Protezione Civile progettato per dare ai cittadini comunicazioni importanti per l’incolumità di tutti, attraverso una semplice telefonata. E’ possibile iscriversi chiamando il numero verde 800029144”.

Infine una riflessione sulle norme igieniche per contenere il contagio da adottore in questo momento.

“Mentre in modo ossessivo continuo a pregarvi a non uscire da casa, non potendo fare una ordinanza al riguardo, rivolgo ai cittadini un caloroso invito, per quelli, pochi, costretti ad uscire per andare in farmacia o per fare la spesa alimentare, invito, perciò, ad uscire o con le mascherine, per chi le possiede, o in mancanza con foulard o sciarpe o comunque con qualsiasi altra protezione che copra naso e bocca.

Chiederò – prosegue - invece alla polizia urbana di controllare affinché i servizi commerciali al dettaglio, a partire da martedì, il tempo per provvedere, riforniscano i propri clienti o di guanti monouso e/o soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani”.