Covid19. Vertice in Prefettura, intensificati i controlli Questa mattina il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza

Questa mattina è stato riunito in videoconferenza il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto Cappetta al fine di definire le misure di vigilanza da attuarsi in prossimità delle festività pasquali, in occasione delle quali potrebbero verificarsi spostamenti, non ammessi, in contrasto alle norme stabilite dal governo per contenere il contagio da COVID-19.

Nel corso dell’incontro è stato concordato di intensificare ulteriormente i servizi di controlli espletati dalle Forze dell’ordine che vigileranno sul rispetto dei divieti relativi sia allo spostamento e assembramento delle persone fisiche sia su ogni irregolarità, abuso o non conformità alle norme previste per le attività produttive e gli esercizi commerciali. I trasgressori saranno puniti con il massimo delle sanzioni previste per chi non rispetta le restrizioni imposte.