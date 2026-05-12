Tre mesi fa la perdita del papà: Nicola, stroncato in auto da infarto a 35 anni Il dramma. La vittima era di Castelvetere in Valfortore

Si è sentito male ma non è riuscito ad accostare l'auto, che è rimasta al centro della carreggiata. Un destino terribile, quello toccato a Nicola, 35 anni, di Castelvetere in Valfortore, morto questa mattina.

Il dramma si è consumato ad un chilometro da Riccia, lungo la strada che conduce a Campobasso, dove Nicola pare fosse diretto. Era al volante di una Fiat Punto bianca quando è stato colpito da un malore improvviso: una prima ricostruzione parla di un infarto che non gli ha dato scampo.

E' stato un automobilista, transitando nella zona, ad accorgersi di quella macchina ferma in una posizione sospetta. Ha notato che all'interno c'era una persona che si era accasciata e non dava segni di vita. Ha fatto scattare l'allarme, ma i soccorsi del 118 si sono rivelati putroppo inutili. Sul posto i carabinieri, poi la salma è stata trasportata dalle onoranze Paolucci Albenzi di Colle Sannita presso il cimitero di Castelvetere, per i funerali. Impegnato nell'azienda agricola di famiglia, Nicola, che in passato aveva effettuato lavori socialmente utili per il Comune, aveva perso il papà tre mesi fa. Ora un nuovo dolore per familiari e coloro che gli volevano bene.