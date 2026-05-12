Oltre 70 grammi di cocaina nascosti nel calzino, chiesto processo per una 58enne Benevento. Ottobre 2025, la droga rinvenuta dai carabinieri

Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. E' l'accusa per la quale il pm Maria Colucci ha chiesto il rinvio a giudizio di Lidia P., una 58enne di Benevento, chiamata in causa per un episodio accaduto il 15 ottobre 2025. Quando i carabinieri della compagnia, nel corso di una perquisizione, avevano rinvenuto accanto alla porta d'ingresso della cantina dell'abitazione, che lei aveva aperto al pari di due cancelli di ferro, un calzino trasparente. Era dietro alcuni ripiani in legno, all'interno erano contenuti 72 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione funzionanete. Nel locale, invece, sistemate su una mensola, erano state scovate sette bustine di plastica e tracce di droga.

Da qui l'imputazione prospettata nei confronti della donna, difesa dall'avvocato Fabio Ficedolo, sulla cui posizione dovrà ora pronunciarsi il giudice dell'udienza preliminare..