Benevento, la sicurezza sul lavoro al centro del confronto promosso da Formedil Importante evento svoltosi con studenti e istituzioni presso la sede di via Maria Pacifico

Una mattinata interamente dedicata alla sensibilizzazione e al confronto sulla cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È questo l’obiettivo dell’evento che si è tenuto presso la sede di Formedil Benevento. L’iniziativa, dal titolo "Dalla teoria alla pratica: la sinergia tra enti bilaterali, scuola e tecnici del costruire", si inserisce nel quadro delle attività promosse dalla rete nazionale Formedil in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro. La mattinata si è aperta con ‘Il rumore che resta’, un emozionante monologo dell’attore partenopeo Ciro Esposito. Il presidente di Formedil, Albano Della Porta, ha messo in risalto l'importanza dell'evento: "La parola chiave di questa giornata è la sinergia tra gli enti, la scuola e il mondo del lavoro. Toccheremo con mano le esigenze delle imprese e dei lavoratori, in modo da ridurre gli incidenti e fare formazione sul luogo di lavoro". Presenti anche il Prefetto di Benevento Raffaella Moscarella e il Questore Giovanni Leuci, con quest'ultimo che ha salutato i presenti e sostenuto più volte l'aspetto relativo alla sicurezza, sottolineando quanto siano state importanti le parole del presidente della Repubblica Mattarella sull'argomento, quando ha ribadito che "la sicurezza sul lavoro resta un impegno, un dovere che non consente rinunce". Andrea Lanzetta, vicepresidente di Formedil, ha ribadito: "Dobbiamo alzare la qualità degli interventi, lavorando in sinergia per poter mettere al centro la persona". Prezioso il contributo del consulente Lorenzo Fantini, già avvocato e dirigente presso il Ministero del Lavoro: "La formazione è obbligatoria perché bisogna capire che occorre tutelare sé stessi e gli altri. La sensibilizzazione, la formazione e l'addestramento sono fondamentali".