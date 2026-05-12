Mensa, i chiarimenti di Palladino: "Asl svolge i controlli con diligenza" "Si osservi il Regolamento della Commissione mensa"

Con riferimento alla nota a firma dei genitori che compongono la commissione mensa, il consigliere delegato all'istruzione Marcello Palladino precisa che “il Regolamento della Commissione Mensa, all’art. 5, prevede espressamente che i componenti della Commissione debbano limitarsi alla mera osservazione delle procedure, senza interferire con l’operato del personale addetto, nel rispetto anche del numero massimo dei componenti autorizzati ad effettuare le ispezioni. E’ un Regolamento approvato con la massima condivisione e va osservato, per il rispetto che si deve ai lavoratori del servizio di refezione e per salvaguardare l’efficienza del servizio stesso. In realtà va detto invece che la ditta affidataria del servizio ha più volte segnalato che, nel corso delle visite effettuate presso il centro di cottura, non sarebbero state rispettate le prescrizioni regolamentari, sia con riferimento al numero dei componenti presenti durante i sopralluoghi, sia con riguardo alle interferenze nell’attività del personale addetto. È stato altresì evidenziato il mancato utilizzo e la mancata compilazione della prevista check-list allegata al regolamento, strumento predisposto proprio al fine di uniformare e formalizzare le attività di verifica. Se le regole condivise sono violate, l’attendibilità delle osservazioni scema inevitabilmente”, osserva Palladino, “Lo scopo, inoltre, di queste ispezioni è migliorare il servizio attraverso la trasparenza. Eccessi , anche mediatici però andrebbero evitati. Ricordo che la produzione di materiale fotografico all’interno del centro di cottura non costituisce elemento idoneo a rafforzare o validare il contenuto dei verbali redatti dalla Commissione Mensa. In tal senso, a seguito della comunicazione relativa al sopralluogo del 6 maggio, il personale dell’Ufficio Istruzione ha provveduto ad effettuare apposita verifica in data 7 maggio, mentre l’Azienda Sanitaria Locale ha eseguito ulteriori controlli nelle giornate del 7 e 8 maggio, a dimostrazione del fatto che l’accertamento di eventuali criticità compete agli organi tecnicamente preposti e non può fondarsi esclusivamente su rilievi fotografici da parte dei genitori - componenti della Commissione. Comunque pur comprendendo la preoccupazione e l'attenzione prestata dagli stessi, si evidenzia comunque come la non conformità emersa sia stata superata. Per quanto concerne invece le criticità emerse durante il sopralluogo del 12 febbraio u.s., si precisa che l’A.S.L. competente ha impartito specifiche prescrizioni, successivamente ottemperate dalla ditta affidataria. Con nota del primo aprile, la stessa Azienda Sanitaria Locale ha attestato il superamento di tutte le non conformità significative rilevate in precedenza e solo per una, ha ritenuto insufficiente l’intervento manutentivo, in quanto considerato non risolutivo in modo definitivo delle criticità riscontrate.Infine, con riferimento al layout del centro di cottura, si precisa che la ditta affidataria ha comunicato all'ente Comune che sono state apportate modifiche mediante sostituzione ed implementazione delle attrezzature esistenti, anche con il supporto di mantenitori termici su ruota. Pertanto, in ogni caso ringraziando i genitori - componenti della commissione mensa per il lavoro che stanno svolgendo, si invita la stessa Commissione ad esercitare le proprie funzioni nel pieno rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti, rammentando che le valutazioni di carattere tecnico-organizzativo e sanitario competono esclusivamente all’Azienda Sanitaria Locale, la quale svolge tali attività con professionalità, competenza e diligenza istituzionale”.

