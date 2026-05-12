Monsignor Michele Autuoro nuovo arcivescovo di Benevento, domani l’ufficialità Attuale arcivescovo ausiliare di Napoli: raccoglierà l'eredità di Felice Accrocca

Sarà con ogni probabilità ufficializzata domani la nomina di Michele Autuoro a nuovo arcivescovo di Benevento. L’attuale vescovo ausiliare di Napoli sarebbe stato scelto per guidare l’arcidiocesi sannita dopo Felice Accrocca, raccogliendo un’eredità importante e portando con sé una forte impronta pastorale e missionaria.

Monsignor Autuoro, infatti, è considerato una figura di grande esperienza ecclesiale e di profondo respiro missionario.E' attualmente Assistente del Delegato per i Seminari d'Italia,

Presidente della Commissione Episcopale per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese, Presidente della Fondazione "Missio".

Nato il 27 dicembre 1966 a Procida, è entrato nel Seminario arcivescovile nel 1985 ed è stato ordinato sacerdote il 19 maggio 1991. Nei primi anni del suo ministero è stato vice assistente ecclesiastico dell’Azione Cattolica di Napoli e formatore nel Seminario arcivescovile partenopeo per circa otto anni, collaborando attivamente anche con la Caritas diocesana.

Nel 2000 il ritorno a Procida come parroco, con particolare attenzione alla pastorale giovanile. Nel 2007 il cardinale Crescenzio Sepe lo nominò parroco di Santa Maria della Mercede in Sant’Orsola, nel quartiere Chiaia di Napoli. Successivamente è stato direttore del Centro missionario diocesano di Napoli e, dal 2013 al 2018, direttore generale della Fondazione Missio della CEI.

Concluso il mandato nazionale, ha guidato come amministratore parrocchiale le comunità di San Marco di Palazzo e Immacolata a Pizzofalcone. Dal 2019 al 2022 è stato inoltre rettore del Seminario arcivescovile di Napoli.

Il 31 ottobre 2021 è stato ordinato vescovo ed è diventato ausiliare dell’arcidiocesi di Napoli. Attualmente ricopre anche il ruolo di vicario generale, con deleghe ai decanati, alle parrocchie, all’Istituto diocesano per il sostentamento del clero e ai tribunali ecclesiastici.

La nomina, attesa nelle prossime ore, segnerebbe per la Chiesa beneventana l’arrivo di un pastore dal profilo pastorale forte, vicino ai territori e con una lunga esperienza nella formazione e nella missione.