Festival filosofico: venerdì la premiazione del concorso La cerimonia al teatro Comunale di Benevento

Venerdi 15 maggio 2026, alle ore 16,30 presso il Teatro Comunale Vittorio Emmanuele, si terrà la cerimonia di premiazione con l’attribuzione delle borse di studio alle studentesse e agli studenti che sono risultati vincitrici e vincitori del concorso “Io Filosofa/o” indetto all’interno del 12° Festival filosofico del Sannio organizzato dall’Associazione culturale filosofica “ Stregati da Sophia” in collaborazione con

l’Università degli studi del Sannio.

Anche quest’anno il numero dei partecipanti è stato elevato, 70 tra ragazzi e ragazze provenienti dai Licei e Istituti superiori di Benevento e provincia, martedi 28 Aprile 2026, presso la sede del complesso S. Agostino dell’Università degli studi del Sannio, hanno svolto la

prova con grande impegno e senso di responsabilità. Dovevano realizzare un saggio breve alla luce dei contenuti essenziali e dei principali temi delle lectio magistralis svolte nell’ambito dell’12 ° Festival Filosofico del Sannio, operando adeguati riferimenti personali. Hanno rielaborato gli argomenti sviluppati nelle lectio con spirito critico e con importanti e profonde riflessioni personali. Evidenziando di aver

compreso il ruolo e il significato della bellezza. La commissione formata da Carmela D’Aronzo, presidente dell’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”, Antonella Tartaglia Polcini, Assessora alla cultura del comune di Benevento, Aglaia McClintock, docente di diritto romano e dei diritti dell’antichità presso l’Università degli studi del Sannio, Cristina Ciancio, docente di Storia di diritto medioevale e moderno presso l’Università degli studi del Sannio e Adelaide Caravaglios assegnista di ricerca presso l’Università degli studi del Sannio, dopo attenta analisi ha selezionato 13 elaborati a cui verranno attribuite le borse di studio offerte dell’Università degli studi del Sannio, dalla Famiglia Palmieri in ricordo del dott. Vito Palmieri, dal Pastificio Rummo, dalla famiglia Cocca in memoria del prof. Diodoro Cocca, dall’Associazione ANCE Benevento, da Futuridea , da Tyche Digital Techology, dalla Scuola la Tecnica.

Sono risultati vincitrici e vincitori: Bovino Mariangela – classe V-sez. F – Liceo Classico “P.Giannone” -BN ; Zullo Ludovica – classe IV-

sez. G -- Liceo Classico “P.Giannone” BN; Pino Ludovica Maria -classe IV- sez. A- Liceo Classico “P.Giannone” BN; Del Prete Antonio Maria -classe V- sez. B-Liceo scientifico “G.Rummo” BN; Iacovella Gaya – classe IV-sez. B-Liceo scientifico “G.Rummo” Benevento; Dello Iacovo Natascia - classe V- sez.H -I.I.S.”E.Fermi” Montesarchio- (BN);Vassallo Luciana classe I V- sez. ALC - I.I.S.”A. Lombardi” Airola (BN);Falco Martina - classe I V- sez. ALC - I.I.S.”A.Lombardi” Airola (BN); Ruggiero Marta - classe I V- sez. ALC - I.I.S.”A.Lombardi” Airola (BN); Napolitano Antonia Caterina- classe I V- sez. ALC - I.I.S.”A.Lombardi” Airola (BN); Cesare Marzia -classe V-sez LC-- I.I.S.“A.De Liguori” Sant’Agata de’ Goti(BN); Iorio Salvatore classeIV -sez.Q Stem- Liceo Scientifico “G. Galilei” Benevento; Fuccio Raffaele classe V- sez. A – Istituto Omnicomprensivo “ F. De Sanctis” Cervinara (BN).

All'incontro dopo i saluti istituzionali di Raffaela Moscarella - Prefetto di Benevento, Maria Moreno - Rettrice dell’Università degli studi del Sannio, Antonella Tartaglia Polcini – Assessora alla cultura del comune di Benevento la Lectio magistralis di Massimo Donà : “Bellezza e conoscenza da Platone a Renè Magritte”. Introduce e coordina Carmela D’Aronzo, presidente dell’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia". Gli interventi musicali sono a cura del gruppo di Jazz del Conservatorio di Musica Nicola Sala di Benevento: Pianoforte: Laerte Iandoli. Basso elettrico: Lorenzo Paoletta .Batteria: Gennaro Balsamo. Sax Tenore e Soprano: Giuseppe Capriello-Voce: Anna Maria Di Febbraro.Coordinamento musicale a cura di Antonino Armagno,docente di pianoforte jazz e tecniche di improvvisazione jazz (Biennio) presso il Conservatorio N. Sala di Benevento.