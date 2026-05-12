Benevento Innovation HUB: alla Casa del Reduce nuovo spazio per i giovani Al centro startup e innovazione territoriale

Il sindaco Clemente Mastella e il consigliere delegato alle Politiche Giovanile rendono noto che prende il via Benevento Innovation Hub, progetto co-finanziato nell’ambito dell’avviso ANCI per l’assegnazione di spazi pubblici a giovani under 35. L’iniziativa sarà ospitata presso la Casa del Reduce, in Via Traiano, nel cuore del centro storico cittadino. Lo spazio individuato, situato al terzo piano dell’immobile comunale, sarà trasformato in un laboratorio pubblico per l’innovazione, la formazione avanzata, l’orientamento imprenditoriale e l’accompagnamento alla nascita di nuove iniziative giovanili. Il progetto si pone in continuità con le esperienze già avviate dal Comune nell’ambito delle politiche giovanili e di sviluppo locale, tra cui 'Benevento Boost: il Tuo Passaporto per Restare', rafforzando il percorso di accompagnamento dei giovani Under 35 verso l’autoimprenditorialità, la creazione di competenze e la valorizzazione del talento sul territorio. “Con Benevento Innovation HUB restituiamo alla città uno spazio pubblico con una nuova funzione: non solo luogo fisico, ma infrastruttura civica per far crescere idee, competenze e imprese. L’obiettivo è mettere i giovani nelle condizioni di costruire il proprio futuro a Benevento, creando opportunità concrete di formazione, lavoro e impresa e combattendo in maniera concreta e con inizative intelligenti l'emigrazione giovanile”, affermano il Sindaco e il delegato alle Politiche giovanili.

Il nuovo HUB sarà pensato come uno spazio aperto e collaborativo, rivolto a studenti, giovani imprenditori, startup, artigiani, designer, professionisti, maker e imprese locali. Al suo interno saranno attivate attività di prototipazione, formazione tecnica, mentorship, orientamento ai finanziamenti e percorsi di open innovation. Le attività progettuali si articoleranno in quattro direttrici principali. La prima riguarderà la definizione del modello gestionale pubblico-privato dell’Innovation HUB, attraverso analisi del contesto; la seconda fase sarà dedicata all’implementazione operativa del modello, con la definizione della procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto gestore, la selezione dei fornitori e l’allestimento degli ambienti. La terza linea di intervento prevede un percorso di formazione, orientamento e tutoraggio per i giovani gestori- La quarta fase riguarderà l’avvio e la gestione dello spazio, con l’apertura dello sportello informativo fisico e virtuale, la pubblicazione delle modalità di accesso e prenotazione, l’organizzazione di workshop, eventi di networking, laboratori pratici e attività di supporto a startup e giovani imprenditori.

