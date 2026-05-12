Il Benevento non molla la Supecoppa: è ancora in gran forma. LE FOTO Mostrano un'ottima condizione gli attaccanti, da Lamesta a Salvemini, a Carfora. Tutti in gol

La condizione è ancora buona, la voglia di far bene non si discute. Il Benevento a porte aperte è ancora in grado di mostrare le sue virtù. Non sembra affatto che all'orizzonte ci sia l'ultima partita della stagione, l'impegno è quello di sempre, tutti hanno in testa l'ennesima impresa, quella di conquistare questa Supercoppa un po' bistrattata proprio da chi l'ha organizzata e trattata superficialmente nel suo scarno regolamento.

Il Benevento a Vicenza non avrà il suo capitano e forse, considerate le condizioni non proprio perfette del mediano siciliano, la cosa può essere accettata con serenità. Ma bisognerà stare attenti anche agli altri diffidati, per via di questo regolamento poco ortodosso di non azzerare diffide e cartellini gialli all'alba della competizione. Dunque in cinque dovranno giocare col peso della possibile squalifica alla prima della nuova stagione in B, Ceresoli, Lamesta, Pierozzi, Salvemini e Scognamillo. Ci sarebbe anche Simonetti, ma lui è in convalescenza e al suo rientro nel nuovo campionato queste diffide finalmente non conteranno più.

Come sempre l'allenamento di Floro Flores è assai piacevole. Alle battute iniziali, fatte di palleggi e atletica, fa sempre seguito quella immancabile partitella che stuzzica l'agonismo dei giocatori e affascina i pochi presenti sugli spalti.

Nella prima parte dell'allenamento si rivede anche Dino Mehic, che sembra incamminato verso il completo recupero dopo l'intervento di ernia dello sportivo. Esercizi differenziati con il riatletizzatore per lui. Seduta senza forzare anche per capitan Maita, che può pensare già al prossimo campionato. Rimane a riposo sulla panchina Pietro Saio.

La partitella piacevole: tutti in forma

Il momento clou della mattinata come sempre è la partitella finale su metà estensione del campo. Floro deve scegliere il sostituto di Maita: due nomi in lizza, quello di Kouan e quello di Talia. Sono affidabili entrambi, anche se con caratteristiche diverse. Ce la mettono tutta, sembrano concentrati e in buone condizioni. Kouan segna anche un gran gol nella partitina, ma Talia non è da meno dall'altra parte. Chi non dovrà attendere la vigilia della gara per sapere se sarà in campo è Prisco, che come sempre detta i tempi del gioco e riesce a fare cose egregie. Si fa ammirare anche il suo “alter ego”, il giovane Donatiello, che ha il passo del grande centrocampista, testa alta e tocco delicato. Il ragazzo ha decisamente ottime qualità.

Stanno bene gli attaccanti, cresce a vista d'occhio Ciccio Salvemini, dall'altra parte Lamesta è un furetto indiavolato. L'esterno di Venaria reale ha iniziato la stagione a tutta, vuole finirla sugli stessi standard. Sull'altro versante, nella squadra con la pettorina verde (che vince la partitella) si fa vedere, eccome, Lorenzo Carfora: si muove con grande determinazione, in velocità sembra imprendibile e segna un gran gol con un destro chirurgico da fuori area. Quando non è ingabbiato dal modulo, “Lollo” fa cose di un altro pianeta, potrebbe essere l'arma in più anche al Menti.

Due ore di gran lavoro, in vista di questa finale di Supercoppa che presidente e allenatore vogliono incastonare nella bacheca della strega. Si va veloci verso l'impegno di sabato, giovedì c'è la conferenza di Floro Flores, venerdì la partenza per Vicenza. E' l'ultimo atto di una stagione splendida, che non è ancora finita.