AsDIM regala uova di Pasqua a Parrocchie per bimbi bisignosi Alle parrocchie di Santa Maria della Verità, Sacro Cuore e la Caritas per le altre

Questa mattina il presidente dell’AsDIM Annio Rossi, il coordinatore generale Giovanni Chiusolo ed il direttore organizzativo Claudio Donato hanno consegnato le uova di Pasqua che l’Associazione Diabetici Italia Meridionale ha inteso regalare ad alcune parrocchie della città nell’ambito dell’iniziativa “Io resto a casa ma ricevo l’uovo di Pasqua”.

A riceve il gradito omaggio sono state le Parrocchie di Santa Maria della Verità, Sacro Cuore e la Caritas per le altre.

“E’ questo – spiegano dall'associazione - un piccolo gesto simbolico e di speranza per un futuro migliore, hanno fatto sapere dall’Associazione, anche per stare vicino a chi, in questo brutto periodo di quarantena per il coronavirus, ha la sfortuna di vivere un momento di particolare bisogno.

L’Associazione vuole poi ringraziare anche il Sindaco Mastella per aver permesso l’attuazione di questa iniziativa malgrado le restrizioni degli spostamenti per il Covid -19”.