Pacchi viveri consegnati dalla Ciec al Fatebenefratelli AFMaL Il priore: "Dono fatto nel segno della solidarietà"

L’Ospedale S. Cuore di Gesù – Fatebenefratelli di Benevento, attraverso l’associazione AFMaL ringrazia la CIEC S.r.l. di Benevento ed in particolare Silvio, Gianluca e Emanuele Simeone e tutti i suoi Collaboratori con le loro famiglie per la sensibilità manifestata in un momento così difficile della nostra vita a favore dei più bisognosi.

“Il gesto del dono di pacchi viveri – scrive il Priore dellastruttura ospedaliera, Fra Gian Marco Languez - è stato fatto nel segno della solidarietà. A questi cordialissimi ringraziamenti si uniscono l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù FBF e l’AFMAL perché ci avete dato la possibilità di fare da tramite. Auguri di Buona Pasqua e ogni bene nel Signore risorto”.