Calano contagi, ma Paolisi diventa zona rossa C'è l'ordinanza. Mastella: "La partita non è vinta e idioti fanno autogol"

Calano i contagi in Campania: si torna ai livelli bassi di prima del 10 marzo ma anche nel Sannio domani ci sarà un Comune "chiuso" da De Luca. Si tratta di Paolisi: l'ordinanza sarà presumibilmente firmata in mattinata dal Governatore all'indomani di quanto accaduto in un'azienda del posto.

Lo ha annunciato anche il sindaco di Benevento Mastella: "C’è ancora chi scherza col fuoco. Domani anche un paesino della provincia di Benevento sarà dichiarato zona rossa. La mia vicinanza al sindaco ed alla sua popolazione. Restate a casa. La partita non è vinta e diversi idioti fanno autogol".