Covid. Cgil chiede applicazione regolamento a Fatebenefratelli "Regolamento per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro”

E’ stata operativamente inoltrata, la richiesta di Costituzione del Comitato Aziendale per l’ applicazione del “Regolamento per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro”, presso l’ Ospedale Fatebenefratelli di Benevento. A darne notizia è Antonio Coretti, infermiere, nonché Rappresentante Sindacale Aziendale FP CGIL , che si è fatto promotore dell’ iniziativa regolamentare per parte sindacale. "Il comitato richiesto - spiega il rappresentante della Cgil - è previsto dall’ Accordo dello scorso 14 marzo tra Governo e Sindacati, ed ha una funzione molto importante di partecipazione attiva dei lavoratori , alla salvaguardia e all’ applicazione di tutte le regole inerenti la sicurezza all’ interno dell’ intero processo produttivo che al Fatebenefratelli, così come in ogni altra realtà lavorativa, tutelano l’ incolumità di tutti i lavoratori, specie nel campo sanitario, laddove oltre lo sforzo sovrumano per arginare l’ emergenza sanitaria, sovente gli stessi lavoratori rischiano persino la loro vita, così come tristemente riportano i molti episodi di cronaca".