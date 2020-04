L'Ail dona uova di Pasqua ai pazienti del Fatebenefratelli L'iniziativa di solidarietà

Questa mattina l’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma (Ail) - Sezione di Benevento "Stefania Mottola" ha donato alla Unità Operativa di Oncologia dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli, 500 uova di Pasqua che saranno destinate a tutti i pazienti ricoverati in regime ordinario, Day Hospital e agli operatori sanitari.

"Si tratta di un gesto di solidarietà in un momento particolare quale quello che stiamo vivendo a causa della pandemia del coronavirus - viene evidenziato in una nota dell'ospedale - e che testimonia da un lato la vicinanza di questa Associazione alla persona malata, dall’altro la spiccata sensibilità che l’Ail ha da sempre dimostrata nei riguardi dei tumori non solo ematologici, ma anche oncologici. Ad accettare le uova pasquali il Padre Priore dell’Ospedale Fra Gian Marco Languez, il direttore amministrativo Giovanni Carozza, il direttore sanitario Giovanni Guglielmucci e Antonio Febbraro, direttore della Uoc di Oncologia. L’Ordine Ospedaliero di San Giovanni ringrazia l’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma nelle persone del presidente Salvatore Mottola e della vicepresidente – Pierangela Mottola".