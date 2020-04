Covid19. Barone (Asi): grazie a famiglia Rummo per solidarietà Il presidente Consorzio Asi: hanno ascoltato le richieste di tutti noi e di chi è in difficoltà

“Ringrazio di cuore il pastificio Rummo Spa e Cosimo Rummo per la continua disponibilità alla solidarietà e ad aiutare chi è in difficoltà”. Così il presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento, Luigi Barone, a proposito delle iniziative di solidarietà dell’importante pastificio insediato nell'agglomerato Asi di Ponte Valentino. “Come sempre Cosimo Rummo e la sua azienda non si sono tirati indietro, in un momento davvero difficile hanno sostenuto con donazioni di pasta parrocchie, associazioni, chiese evangeliche, comuni, ovvero quanti chiedevano una mano d’aiuto. Non hanno mai detto ‘no’, hanno ascoltato le richieste di noi tutti, hanno fatto il possibile per alleviare le difficoltà di tante famiglie. A tutta la ‘famiglia Rummo’ un grazie infinito”, conclude il presidente Barone.