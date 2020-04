Sportello solidale, tante donazioni dalle aziende della città Il commento dell'assessore Maria Carmela Mignone

Arrivano le prime donazioni per lo Sportello sodiale. A comunicarlo l’assessore Maria Carmela Mignone evidenziando soprattutto l'impegno delle aziende del territorio a sostegno delle famiglie in difficoltà: “Ringrazio unitamente al sindaco Clemente Mastella le aziende che hanno finora aderito all'iniziativa dello Sportello solidale donando beni alimentari di ogni genere - commenta l'assessore - a partire da Luigi Micco, amministratore dello Spazio Conad ubicato presso il centro commerciale Buonvento, che ha donato 2.500 colombe pasquali da distribuire alle famiglie maggiormente in difficoltà. Nei prossimi giorni pubblicheremo sul sito del Comune l’elenco completo delle aziende che effettuato donazioni".

L'assessore dunque sottolinea l'importanza di questo "contributo di solidarietà", in quanto "testimonia la concreta vicinanza alle fasce più deboli della popolazione in un momento di grande difficoltà. Colgo, infine, l’occasione per ringraziare le numerose azienda che hanno già preannunciato l’invio di ulteriori donazioni la prossima settimana e quelle che vorranno sostenere in futuro l’iniziativa dello Sportello solidale”.