Casalduni, nuova proroga per la rimozione delle ecoballe "I rifiuti erano stati accatastati sul territorio dopo il fermo del termovalorizzatore di Acerra"

"Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha concesso una ulteriore proroga fino al 20 maggio 2020 alla Sapna di Napoli per la rimozione dei rifiuti accatastati nella scorsa estate presso l’area dello Stir di Casalduni (in provincia di Benevento) in località Fungaia". E' quanto comunicato in una nota dell'Ente provinciale che in merito precisa: "Il provvedimento si è reso necessario in quanto la ditta incaricata dell’intervento ha trovato difficoltà ad operare a causa dell’emergenza creata dal Coronavirus, essendo peraltro risultato impossibile, negli ultimi giorni, procedere al trasporto del materiale rimosso all’estero. I rifiuti erano stati accatastati in territorio di Casalduni per far fronte al fermo per manutenzione del Termovalorizzatore di Acerra".