Dolce sorpresa per gli operatori del 118: il dono di 'Icare' L'iniziativa della cooperativa sociale di comunità

Solidarietà, vicinanza e attenzione per il prossimo. Sono questi alcuni degli elementi che stanno caratterizzando le tante iniziative promosse a sostegno di chi soffre, ma anche gesti di attenzione verso coloro che sono impegnati in prima linea in questa fase di emergenza. Ed è così che questa mattina i medici, gli infermieri e gli autisti soccorritori delle due postazioni di Benevento del 118 hanno avuto un dolce risveglio.

I ragazzi della cooperativa sociale di comunità “ICare” di Cerreto Sannita hanno realizzato e donato loro trenta colombe pasquali, per ringraziarli del loro operato. Le operatrici e gli operatori del Saut di Benevento si sono sentiti gratificati e commossi per questo spontaneo gesto di solidarietà avvenuto fuori dalle luci della ribalta. Per questo motivo intendono ringraziare pubblicamente i ragazzi e le ragazze del centro e tutta la cooperativa che li supporta a cui rivolgono questo messaggio: "A voi tutti, la nostra gratitudine. Ci avete fatto sentire la vostra vicinanza ed il vostro affetto in un momento non facile. Grazie di cuore. Buona Pasqua".