Panathlon International Club dona mascherine I Dpi saranno consegnati a don Pompilio Cristino per i ragazzi del gruppo sportivo parrocchiale

Il Consiglio Direttivo del Panathlon International Club di Benevento, esprime alla grande Famiglia dei Panathleti la propria vicinanza e solidarietà, in un momento particolarmente drammatico per il nostro Paese.

Un pensiero speciale è stato rivolto a tutti gli Italiani, che stanno combattendo in prima linea alla lotta contro il Covid-19, come medici e personale sanitario e a tutti coloro che hanno subìto lutti, donando alla città 100 mascherine, acquistate dalla azienda Muccillo Group di Ponte Valentino, che saranno consegnate domani a don Pompilio Cristino, parroco della Parrocchia Santa Maria di Costantinopoli per i ragazzi del gruppo sportivo parrocchiale.

I Panathleti sanniti, invitando tutti a restare uniti anche se distanti, sono convinti che i valori costruttivi dello Sport siano un veicolo importante per ripartire con rinnovata consapevolezza e positività. Panathlon International Club ringrazia inoltre per il logo (nella foto) l'architetto designer Ludovico Mascia.