Affido familiare : c'è "Radici e ali-formarsi per sostenere" Un incontro a Palazzo San Domenico

“Radici e ali-formarsi per sostenere” è il titolo di un incontro sull’affido familiare organizzato da Shalom-Progetto famiglia. L’appuntamento, è per il prossimo 14 maggio, dalle 15:00 alle 18:30, presso la sala dell’Assunta di Palazzo San Domenico a Benevento. Interverranno Maria Moreno, Rettrice dell’Università degli Studi del Sannio, Carmen Coppola, assessora ai Servizi sociali del comune di Benevento per i saluti istituzionali e Antonella Tartaglia Polcini, assessora alla Cultura del Comune di Benevento e Docente di Giurisprudenza, per l’introduzione al tema dell’affido familiare.

A seguire sono previsti gli interventi di Carmen Preziosi, assistente sociale del Comune di Benevento; Pasqualina Campagnuolo della Fondazione Ferraro; Nino Di Maio, presidente regionale del Forum delle Famiglie.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto “CASA – Comunità, Alleanze e Solidarietà per l’Accoglienza” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a valere sol Fondo per il finanziamento di progetti e iniziative di interesse generale nel terzo settore art.72 D.Lgs. N,117/2017 e s.m.i.- Avviso n. 2/2024