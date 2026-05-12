Da Benevento alla Valle d’Aosta: le donne di Confindustria per lo sviluppo Per il progetto pilota “D-Factor: Il Fattore Donna nel mondo delle imprese

Una delegazione di aziende della RETE #IDONNA di Confindustria Benevento, guidata da Clementina Donisi, si è recata in Valle D’Aosta nell’ambito del progetto pilota “D-Factor: Il Fattore Donna nel mondo delle imprese. Valorizzazione e condivisione delle best-practice”,

promosso dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Valle d’Aosta”, dando vita così ad un progetto sperimentale di collaborazione tra i due territori.

Non esistono distanze quando a guidare il cambiamento sono competenza, visione e capacità di creare rete. È questo il messaggio forte emerso dall’incontro tra la Rete #IDonna di Confindustria Benevento e la Rete D-Factor di Confindustria Valle d’Aosta: due realtà territorialmente lontane che hanno scelto di condividere esperienze, modelli organizzativi, strategie di crescita e buone pratiche per generare nuove opportunità di sviluppo e di conoscenza.

Un confronto concreto tra imprenditrici, manager e professioniste del sistema associativo confindustriale che dimostra come il dialogo tra territori diversi possa trasformarsi in un acceleratore di innovazione, competitività e crescita sostenibile.

Non esistono distanze quando a guidare il cambiamento sono competenza, visione e capacità di creare rete.

È questo il messaggio forte emerso dall’incontro tra la Rete #IDonna di Confindustria Benevento e la Rete D-Factor di Confindustria Valle d’Aosta: due realtà territorialmente lontane che hanno scelto di condividere esperienze, modelli organizzativi, strategie di crescita e buone pratiche per generare nuove opportunità di sviluppo e di conoscenza. Un confronto concreto tra imprenditrici, manager e professioniste del sistema associativo confindustriale che dimostra come il dialogo tra territori diversi possa trasformarsi in un acceleratore di innovazione, competitività e crescita sostenibile.

L’iniziativa ha rappresentato molto più di un semplice momento istituzionale: è stata la prova tangibile che il networking femminile, quando è orientato alla costruzione di valore, riesce ad abbattere confini geografici e culturali, creando connessioni capaci di contribuire a afforzare la presenza femminile nei luoghi decisionali e fare della rappresentanza uno strumento reale di sviluppo economico e sociale.

Dalle aree interne del Mezzogiorno al Nord Italia, l’incontro ha acceso un confronto dinamico su temi strategici: ruolo delle donne nella vita associativa, presenza delle donne nel mondo del lavoro e nei ruoli apicali, impatto della normativa europea sulla parità di genere e sulla parità di remunerazione.

Le partecipanti hanno evidenziato come oggi il sistema imprenditoriale abbia bisogno di una nuova cultura della collaborazione: meno competizione sterile e più alleanze intelligenti tra territori, competenze e visioni.

In questo scenario, la leadership femminile si conferma un elemento decisivo. Le donne del sistema Confindustria stanno dimostrando di saper governare processi complessi con un approccio pragmatico ma al tempo stesso inclusivo, orientato alla costruzione di relazioni solide, alla condivisione delle competenze e alla crescita collettiva. “Quando le donne fanno rete, i territori crescono” è stato uno dei messaggi centrali emersi durante il confronto. Perché la capacità femminile di connettere persone, esperienze e progettualità rende i processi di sviluppo più rapidi, più partecipati e più efficaci. L’incontro tra le due reti rappresenta dunque un modello virtuoso di collaborazione nazionale all’interno del sistema confindustriale: un esempio concreto di come le imprese possano superare i limiti geografici e trasformare il dialogo in progettualità condivisa, contaminazione positiva e nuove opportunità economiche, di conoscenza e di confronto ha commentato Clementina Donisi, Coordinatrice della Rete #IDONNA e Presidente Piccola Industria di Confindustria Benevento.

La sfida, ora, è trasformare questo confronto in un percorso stabile di cooperazione, capace di generare iniziative comuni, scambi continui di best practice e nuovi strumenti per rafforzare la competitività delle imprese e dei territori ha dichiarato Giovanni Pellizzeri

Presidente Piccola Industria di Confindustria Valle d'Aosta.