Asl, pubblicata in Gazzetta Ufficiale procedura per i concorsi Ecco le figure professionali richieste dall'azienda sanitaria locale

L’Asl Benevento informa che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 29 del 10 aprile 2020 la procedura per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi di Concorso per titoli ed esami di 50 posti di Infermiere Professionale, 5 posti di Tecnico di Radiologia e 5 posti di autista.

"La modalità di invio delle domande è completamente informatizzata - viene precisato dall'azienda sanitaria locale - basta collegarsi al portale raggiungibile dal link https://aslbenevento1.iscrizioneconcorsi.it/ e compilare il modulo di partecipazione entro il 10 maggio 2020, termine di scadenza per la presentazione delle domande. Questa procedura on line offre anche un servizio di assistenza remota per ogni eventuale richiesta di delucidazioni. Le figure professionali richieste verranno reclutate per migliorare i Servizi Sanitari, come i Servizi Residenziali, il Dipartimento di Salute Mentale e le strutture distrettuali ma anche gli Ospedali di Comunità collocati a Cerreto Sannita e a S. Bartolomeo in Galdo, attualmente in via di attivazione".

"Inoltre, oltre al concorso in atto, è in corso l’acquisizione di altro personale sanitario, che si aggiungerà ai medici assunti a tempo determinato, attinti dall’elenco fornito dalla Regione Campania, frutto del bando di manifestazione d’interesse per l’emergenza Covid. I professionisti andranno ad incrementare le forze in campo già previste per le attività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale per la gestione domiciliare dei pazienti positivi al Coronavirus che sono in sorveglianza sanitaria obbligatoria".

“Le risorse umane che verranno reclutate - aggiunge il direttore generale, Volpe - rientrano nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, approvato dalla Regione Campania che verrà, nel corso dei prossimi mesi, ulteriormente adeguato alle esigenze organizzative delle strutture sanitarie, in particolare di quelle con le maggiori carenze di peculiari figure professionali”.

Ed infine, dall'Asl viene sottolineato: "Non solo emergenza, ma anche programmazione e sviluppo per guardare al futuro. Il Dg Volpe, insieme al direttore sanitario, Conte e al direttore amministrativo, Esposito colgono l’occasione per ringraziare tutti gli operatori dell’Azienda che con impegno e dedizione stanno affrontando questo momento di criticità. 'Vogliamo che giungano i nostri auguri per la Santa Pasqua e il nostro sostegno a tutti i cittadini della provincia che stanno mostrando grande senso di responsabilità, attenendosi scrupolosamente alle misure disposte dal governo e dalla Regione Campania per il contenimento del Coronavirus. Insieme ce la faremo".