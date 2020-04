Gli auguri di Pasqua di Mastella: "Guai a lasciarsi andare" Il messaggio del sindaco alla comunità e l'invito a continuare a rispettare le disposizioni

"Cari concittadine/i sono un po' sfortunato con le grandi Feste religiose. A Natale stavo in ospedale, ricoverato, e per fortuna, poi, guarito. Ora sono a letto con lancinanti dolori, con una lombosciatalgia, che avevo trascurato, che si diverte a tormentarmi. Perciò, niente messaggi parlati, ma un augurio Pasquale alla mia comunità". Inizia così un lungo messaggio per gli auguri di Pasqua che il sindaco Clemente Mastella ha rivolto alla comunità: "Una Pasqua - scrive Mastella sulla sua pagina facebook - quasi da fantascienza e con un nemico, il virus, che cambia strategia e quindi è difficile snidare. Lo so, stare in casa, è come essere soli tra gli altri, se non riscopriamo il valore dello stare assieme. Ma guai, in questo ultimo miglio, a lasciarsi andare, ad abbassare la guardia".

Di qui l'invito, ancora una volta, a continuare a rispettare le misure imposte da governo e regione anche in questi giorni di festa: "Niente folklore da feste paesane, con grigliate sui balconi o nei condomini. Saremo severissimi. In casa, quando un velo di malinconia vi prende, guardate figli e nipoti e dedicate a loro questa inedita reclusione. Abbiamo dato mascherine a quasi tutti, gratis, e tra le poche città italiane. Prima della scoperta del vaccino dovremo girare con questa copertura. E soprattutto noi a Benevento. Perché? Ormai è quasi certo, secondo studi scientifici, che le polveri sottili amano rianimare il coronavirus. E noi a Benevento ne siamo pieni. Con la combinazione dell’autunno, diventa una possibile miscela esplosiva, se non ci difendiamo. Vi ricordate i malumori e le invettive contro di me per abbassare queste polveri, con la chiusura al traffico e non solo? Fino a quando farò il sindaco, non guarderò a nessun interesse, non me ne fregherà di nessuno. Le mie misure saranno ancora più stringenti. Debbo difendere la salute anche di quelli che, egoisticamente, pensano solo a se stessi... debbo difendere la salute dei vostri figli, dei figli di questa città. Quanto al resto – conclude il primo cittadino - ho scoperto un’amicizia civica ed una solidarietà per le quali sono orgoglioso di essere il vostro sindaco. Buona Pasqua e buona vita a tutti”.