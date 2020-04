Città deserta e strade blindate. Scatta multa sulla ciclabile FOTO - Amministratori del Comune di Benevento ringraziano polizia municipale e forze dell'ordine

Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza pattugliano dall'alba di oggi le strade della città, gli ingressi, le stradine di campagna (carabinieri forestali) e le principali arterie di collegamento che attraversano il Sannio. La polizia stradale presidia la tangenziale e la 372 con posti di blocco totali, mentre gli agenti della Volante e della Squadra mobile pattugliano città e rotonda dei Pentri controllando tutte le auto.

E' una pasqua blindata questa del 2020. Il motivo è sempre lo stesso: impedire la diffusione del contagio del Coronavirus.

Pasqua all'insegna del rispetto delle attuali norme contro il Covid-19. “I cittadini stanno reagendo bene. Dobbiamo resistere per ancora qualche settimana poi si potrà forse tirare un sospiro di solliev”. Così il comandante della polizia Municipale di Benevento, Fioravante Bosco, che questa amttina a piazza risorgimento ha ricevuto i saluti della vittà rappresentata dagli assessori Carmen Coppola (al Personale), Raffaele Romano (alla Legalità) e dal dirigente del settore Affari generali del Comune di Benevento, Gennaro Santamaria.

“Stiamo effettuando controlli a tappeto a tutte le auto ma i beneventani stanno reagendo bene – ha rimarcato il capitano Bosco -. In mattinata lungo la pista ciclopedonale di contrada Pantano abbiamo multato una persona sorpresa a fare jogging e questo non si può fare”. Poi un monito: “La spesa si fa da soli in auto. In due negli abitacoli qui a Benevento è consentito solo se si deve accompagnare una persona non autosufficiente o con problemi di salute”.

“Dall'inizio del mese abbiamo effettuato circa 700 controlli ed erogato una ventina di verbali”, ha invece dichiarato Gennaro Santamaria che plaude ai buoni comportamenti dei cittadini: “Oggi Pasqua e per fortuna la città è deserta. Il mio plauso e quello di tutta la città e dell'amministrazione va agli agenti della Polizia Municipale che tutti, senza defezioni, stanno dando il massimo per contenere il contagio del Covid 19”.

Un augurio di una serena Pasqua “sia pure inusuale e strana” arriva anche dall'assessore Coppola che si complimenta con gli uomini e le donne delle forze dell'ordine e con gli stessi cittadini “per il loro comportamento esemplare”.

L'assessore alla Sicurezza al Comune di Benevento, Raffaele Romano, accende i riflettori anche sulla consegna delle mascherine: “Sono rammaricato che ancora non riusciamo a consegnare le mascherine a tutte le famiglie di Benevento ma ce la stiamo mettendo tutta anche e soprattuto grazie agli agenti delal Polizia Municipale, protezione civile e comitati di quartiere. Non è semplice raggiungere tutti. La centrale operativa della Polizia Municipale è sommersa dalle richieste telefoniche. Bisogna stare sereni. Ci stiamo impegnando tutti al massimo per consegnare a tutti i cittadini le mascherine”.