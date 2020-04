Mastella dona 200 mascherine Oeko-Tex all'ordine dei medici Oggi la consegna al presidente Giovanni Pietro Ianniello

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella conferma la sua vicinanza ai Medici della città di Benevento, impegnati a combattere sul territorio la diffusione di Covid-19. Il primo cittadino, infatti, ha consegnato oggi, lunedì 13 aprile, al Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento Giovanni Pietro Ianniello e al Consigliere Luigi Abbate, 200 mascherine Oeko-Tex per uso professionale, ad alta protezione riutilizzabili, destinate ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta, operanti nella Città di Benevento.

"Ianniello e Abbate, a nome del Consiglio - viene evidenziato in una nota dell'ordine dei medici sanniti - hanno ringraziato il sindaco Mastella per la sensibilità che continua a mostrare nei confronti degli Operatori Sanitari in questo periodo così drammatico, e hanno confermato la disponibilità dell’Ordine a ogni tipo di collaborazione finalizzata alla difesa della salute dei Cittadini e dei Medici".