Sindaci e privati: acquisto diretto di mascherine e termometri L'iniziativa "Muoviamoci restando a casa" coordinata da Carlos Sorrentino

"Ci siamo riusciti". E' con queste parole, che Carlos Sorrentino Coordinatore del Nucleo di Protezione Civile, nonché rappresentante in seno al Comitato regionale di Protezione Civile, a conclusione dell'iniziativa denominata "Muoviamoci restando a casa", sorta per l'acquisto diretto in Cina di oltre 2100 mascherine FFP2, e di 40 termometri ad infrarossi.

Difatti il materiale DPI è stato consegnato oggi, presso la nostra sede, dal Corriere Espresso Internazionale FIDEX di Napoli.

L'iniziativa, ha dichiarato Carlos Sorrentino, di cui molti erano scettici, ha visto la costituzione di un nutrito gruppo di acquisto, di DPI e nel caso specifico Mascherine FFP2, con compartecipazione diretta dei Sindaci dei Comuni di: Morcone, Buonalbergo, Sassinoro, Altavilla Irpinia, Carife, Torrecuso, nonchè delle Associazioni: Associazioni Volontari Protezione Civile di Benevento, Associazione degli Alpini di Benevento, Confraternita Misericordia di San Bartolomeo in Galdo, ANPAS di Castelpoto, e degli amici Vincenzo Famiglietti e Rullo Bruno e Bonifacio Taddeo.

L' idea dell'acquisto è nata dalla necessità, ha precisato Carlos Sorrentino, di fornire agli Operatori di Protezione Civile, da giorni impegnati sul territorio Sannita, con iniziative di supporto ai C.O.C (Centro Operativo Comunale), di idonei strumenti di protezione anche in considerazione dell'alto indice di rischio a cui sono sottoposti.

Le passate emergenze, ha continuato Carlos Sorrentino, da dichiarato "mi hanno insegnato che non bisogna attendersi che gli aiuti calino dall'alto, e occorre per quanto possibile darsi da fare, provvedendo a cercare di risolvere le necessità di urgenza, anche mettendo in conto i rischi del caso.

Da questa esperienza usciamo più forti, ha continuato Carlos Sorrentino, forse per la prima volta, da anni siamo riusciti a fare squadra, un sincero ringraziamento va a coloro che hanno riposto la loro fiducia nella mia persona”.