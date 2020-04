La Gesesa chiude gli uffici fino al 3 maggio "Per contenere i disagi si invitano gli utenti a preferire l'utilizzo dei canali a distanza"

"Iin via precauzionale e in coerenza con le linee guida pubblicate dal Ministero della Salute all'ordinanza della Regione Campania numero 32 del 12 aprile 2020 circa le misure preventive da assumere, Gesesa ha deciso di chiudere gli sportelli di contrada Pezzapiana fino al 3 maggio compreso". A comunicarlo l'azienda che si occupa del servizio idrico in città precisando "per contenere i disagi si invitano quindi gli utenti a preferire l’utilizzo dei canali a distanza".