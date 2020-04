Arriva 'spesa amica' l'iniziativa della compagnia San Pio Progetto di solidarietà in collaborazione con il banco alimentare della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù

"Spesa Amica" è un'idea semplice per aiutare gli altri insieme all'economia locale, ideata dalla compagnia San Pio di Benevento, guidata da Diego Ciullo. "È possibile contribuire ad aiutare i bisognosi - spiega l'associazione - regalando una spesa effettuata nei punti vendita convenzionati con l'iniziativa, dopodiché la busta verrà ritirata direttamente al negozio attraverso un 'buono/voucher' dato alle persone che avranno reale necessità. Fare un atto di solidarietà in questo periodo di emergenza è una cosa importante per tutti noi, soprattutto un gesto di fratellanza. Inoltre, si potrà scrivere un messaggio di augurio nella busta comprata, regalando anche un sorriso a chi in questo momento soffre. Un’iniziativa nata in collaborazione con il banco alimentare della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù e con l’associazione di volontariato “Sentinelle della Carità”, a cui è possibile rivolgersi per avere il voucher. È possibile anche contattare le attività aderenti per acquistare una 'Una busta amica'".