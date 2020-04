Quarantotto colombe donate a quattro case famiglia L'iniziativa dei carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo

Quarantotto colombe, ricevute in dono per la Pasqua e consegnate ieri pomeriggio dai carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, e delle locali Stazioni, agli occupanti quattro case famiglia di tre diversi comuni dell’alto Tammaro che danno ospitalità a bambini e ragazzi meravigliosi.

La preoccupazione dei militari – si legge in una nota - £era di non riuscire a consegnare una colomba ad ognuno, ma in questo caso ci ha pensato la Divina Provvidenza, infatti, i prodotti dolciari sono stati tanti quanti i giovani ospiti e gli operatori presenti. E’ stato un momento intenso, i ragazzi erano emozionati e contenti di ricevere un dono da parte dei Carabinieri e per non essere da meno hanno consegnato dei disegni che rappresentano la bandiera italiana ed un Carabiniere, incitando l’Arma a continuare la sua opera.

Inoltre, uno dei bambini ha voluto scrivere un pensiero di ringraziamento all’Arma, della quale da grande vorrà fare parte.Il momento si è concluso con foto di gruppo che i ragazzi custodiranno gelosamente nel loro album dei ricordi”.