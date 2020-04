"Inutile fare file dianzi a farmacie, c'è il Taxi Farmaco" Il monito del sindaco MAstelal. Il servizio è gratuito e raggiunge anche le contrade

“Mi preme ricordare che nella città di Benevento è attivo il servizio Taxi Farmaco gestito dalla Misericordia. Chiunque ne avesse bisogno, a partire dagli anziani della nostra città, può usufruire gratuitamente del servizio telefonando ai recapiti 0824 24069 e 333 8664467 dalle ore 9 alle ore 19 nei giorni feriali e dalle ore 10 alle ore 13 nei giorni festivi".

Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella ai cittadini di Benevento che hanno bisogno di continue forniture di medicinali in questo periodo di emergenza sanitaria. Il sindaco lo ricorda dopo aver ricevuto notizia di file permanenti dinanzi alle farmacie.

"Il servizio è attivo sia per coloro che abitano in città che per quelli che vivono nelle contrade. Pertanto, non è comprensibile l’affollamento che si registra in queste ore davanti alle farmacie, mentre il servizio Taxi Farmaco fa invece registrare una flessione di richieste. Comprendo la voglia di uscire di casa, dopo alcune settimane di quarantena, ma non si possono correre rischi proprio ora che ci apprestiamo a passare alla fase 2. Mi rivolgo, quindi, soprattutto agli anziani, ma non solo: evitate di uscire di casa e rivolgetevi al servizio Taxi Farmaco”.