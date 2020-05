La Flp ai politici: creare fondo di solidarietà con i vitalizi L'appello di De Nigris per la Festa dei Lavoratori

La Flp Funzioni Locali di Benevento dedica la giornata del primo maggio a tutte le vittime e contagiati da covid-19 e i loro familiari e a tutti i lavoratori e giovani inoccupati e pensionati e si schiera contro quella che il coordinatore provinciale, Giuseppe De Nigris definisce “i privilegi della casta politica”.

“In questi lunghi mesi di sofferenze e restrizioni dovute all'emergenza sanitaria per il coronavirus – rimarca la Flp -, che ha indotto alla chiusura di fabbriche, scuole, uffici e tanto altro, noi non abbiamo mai abbandonato i giovani e anziani e cittadini tutti colpiti all'improvviso da una grave crisi economica-finanziaria, con la perdita di lavoro e crisi sociale, difendendo i sacrosanti diritti inviolabili del lavoro e della salute pubblica.

Come Flp funzioni locali combatteremo con estremo coraggio sia nei luoghi di lavoro che sociali le discriminazioni e disparità dei diritti garantiti dalla costituzione italiana ed europea denunciando” situazioni poche chiare.

De Nigris poi tuona contro i privilegi di parlamentari che costano sempre più sacrifici economici “ai cittadini, lavoratori, giovani e pensionati”; e lancia un appello affinchè i sacrifici richiesti a tutti i cittadini li facciano anche chi percepisce i vitalizicreando “ad horas un fondo sociale di solidarietà pubblica per le vittime da Covid e per creare migliaia di posti di lavoro per i giovani”.