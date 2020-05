Mastella: "Rispettiamo regole per non tornare indietro" Nuovo appello del primo cittadino all'indomani delle riaperture

Dal sindaco Clemente Mastella ancora un invito a rispettare le regole previste anche in questa seconda fase dell'emergenza. E dai social il primo cittadino di Benevento si rivolge alla comunità e all'indomani delle nuove riaperture anche in città fa appello al senso di responsabilità di tutti: “Ho visto ieri tanta gioia in giro – ha scritto Mastella sulla sua pagina facebook -. Confido nel senso di responsabilità di quanti hanno provato l'isolamento e le sue conseguenze economiche”. Di qui l'invito a continuare a seguire le indicazioni previste dalle misure imposte da governo e regione: “Rispettiamo tutti le regole per non tornare indietro”.