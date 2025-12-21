RSA di Molinara: un Natale di condivisione, relazione e comunità Spinosa: eventi che restituiscono centralità alle persone e rafforzano il senso di appartenenza

Si è svolta nei giorni scorsi la festa di Natale organizzata presso la RSA di Molinara che ha rappresentato un momento di grande valore umano e sociale per gli ospiti, i loro familiari, gli operatori e le istituzioni del territorio. Un’occasione di incontro che ha rafforzato relazioni, senso di appartenenza e partecipazione, elementi centrali nella vita delle persone accolte in struttura.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di attenzione alla qualità della vita degli ospiti, in cui le relazioni e la condivisione assumono un ruolo fondamentale non solo sul piano assistenziale, ma anche su quello umano ed emotivo. La presenza delle famiglie e delle istituzioni ha contribuito a rendere la RSA un luogo aperto, capace di dialogare con la comunità locale e con tutto il Distretto Alto Sannio–Fortore.

«Eventi come questo – dichiara la dottoressa Spinosa, Direttore Generale dell’ASL di Benevento – sono importanti perché restituiscono centralità alle persone e rafforzano il senso di appartenenza al territorio. La RSA non è un luogo separato dalla comunità, ma parte integrante di essa. Investire in momenti di condivisione significa contribuire alla coesione sociale e alla qualità della vita, soprattutto nelle aree interne».