Provinciali, Sorrentino (NdC): "Campo largo maggioritario nel Sannio" "Noi da soli già autosufficienti"

"Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, in agenda tra due mesi, Noi di Centro, con gli amici del movimento Essere Democratici, ha già i numeri per un' autosufficienza che è un dato aritmetico. Le Regionali hanno mostrato la profondità del nostro radicamento in tanti comuni sanniti e il peso del voto dei consiglieri di Benevento Città mette dalla nostra parte l'algebra politica. Non si facciano troppe illusioni altri, già ora del resto avremmo la maggioranza se non ci fossero stati cambi di casacca di chi è stato eletto con voti della nostra comunità politica", lo scrive in una nota la segretaria provinciale NdC Marcella Sorrentino.

"Guardiamo poi con attenzione al dibattito interno al PD sannita, dove si fanno strada molte voci che con saggezza e avvedutezza politica, comprendono la necessità di lavorare insieme sulla base del modello che ha portato alla vittoria in Regione, isolando chi predica un odio anti-Mastella che è pura miopia politica. E' un dato oggettivo che lo schema del campo largo, con il peso determinante di NdC, condannerebbe il centrodestra alle Politiche del 2027, appuntamento cui altri e non noi debbono guardare evidentemente con più di qualche apprensione".