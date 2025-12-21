Benevento, record under 15: chiuso il girone d'andata con l'en plein di vittorie I giallorossi hanno ottenuto a Foggia il tredicesimo successo consecutivo: è un trionfo

Foggia-Benevento 0-3

Foggia: Villani, Mogavero, Iorio, Russo (34'st Osaigbovobo), Turco, De Letteris, Leccese (22'st Ruotolo), Miu, Pollino (16'st Noviello), Longo, Melchionda. A disp.: Bramante, Polignone, Urbano, Perri, Maniero. All.: Pompilio

Benevento: Nuzzo, Santarpia, Gargiulo (8'st Vigliotti), Maglia, De Vito (1'st Criscuolo), Circelli (12'st Mastrovito), Giannino (8'st De Rosa), Ronga (25'st Licciardi), Picarella (1'st Renzi), Laurenza (25'st Di Laora), Mirra (1'st Goglia). A disp.: Aruta. All.: Festa

Arbitro: Di Tofano di Foggia. Assistenti: Natale di Barletta e Consales di Foggia

Marcatori: 8'pt Ronga, 39'pt Laurenza, 24'st Renzi

L'under 15 del Benevento ha compiuto una impresa di assoluto spessore. A Foggia, la squadra allenata da Festa ha conquistato la tredicesima vittoria consecutiva, chiudendo il girone d'andata con il massimo dei punti. Un primato incredibile, ottenuto da una squadra che ha messo in riga tutti gli avversari nel corso di una prima parte di stagione trionfale. In terra pugliese, i giallorossi si sono imposti per 3-0, con le reti di Ronga, Laurenza e Renzi. Trentanove punti in tredici partite di campionato, con la seconda Perugia che è dietro di sei lunghezze. Sul terzo posto, occupato dalla Ternana, il Benevento ha addirittura quattordici punti di vantaggio. Un ruolino di marcia impressionante che pone senza dubbio la Strega come tra le pretendenti alla vittoria finale dello Scudetto. Un sogno che tutti i giallorossi aspirano a conquistare, ma prima servirà vivere un girone di ritorno che si prevede tutt'altro che semplice.